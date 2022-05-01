Накануне в 35-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити разгромил Лидс 4:0 и снова возглавил турнирную таблицу, опережая Ливерпуль на одно очко.

Манчестер Сити разгромил Лидс и снова оставил Ливерпуль позади – Зинченко вышел на финальную часть

Начало матча ознаменовала очередная специальная акция в поддержку Украины – игроки обеих команд вышли на разминку в футболках с надписями "Ukraine", "No war" и голубем мира в сине-желтом цвете.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко начал поединок в запасе, однако появился на поле на 60-й минуте, заменив Натана Аке. Наш соотечественник сыграл в специальных бутсах, на которые был нанесен флаг Украины и надпись "Glory to Ukraine" ("Слава Украине").

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