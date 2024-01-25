"У нас много проблем. Давайте пройдемся по ключевым. Недоверие к УАФ – из-за непрозрачной деятельности. Из-за войны пострадал маркетинг, имеем слабую спонсорскую базу, недоверие к институту футбольного арбитража.

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Отсутствие современной базы данных и других ИТ-решений, отсутствуют четкие критерии успешности и результативности, отсутствует единая пирамида футбольных соревнований, профессиональные клубы не могут договориться о совместных действиях в развитии УПЛ. УАФ переживает кризис прозрачности, кризис ответственности. И как результат – кризис перспектив. Наше главное сокровище – это талантливые люди и их желание перемен к лучшему.

Хочу поделиться своим видением развития украинского футбола. Мы стремимся сделать его массовым и доступным каждому, а наши клубы сильными и эффективными. Наша сборная должна быть гордостью страны.

Первый шаг – достижение прозрачности УАФ, максимальной открытости. Чтобы люди понимали, как и на что тратятся средства. Особенно во время войны. Будет проведен аудит деятельности ассоциации за последние 9 лет. Результаты будут известны уже через 2 месяца. К этому будет привлечена одна из ведущих аудиторских компаний мира. Это сделает нас поняли и надежными для международных партнеров, а главное вернет доверие и уважение украинцев", – цитирует Шевченко Tribuna.

Напомним, Андрей Николаевич заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко. Первым вице-президентом организации избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (глава Львовской ассоциации футбола) получили должности вице-президентов УАФ.

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