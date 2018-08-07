"Сегодня вы на коне, а завтра...", – Палкин ответил Хацкевичу на заявление о том, что Шахтер не украинская команда

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин резко прокомментировал слова наставника Динамо Александра Хацкевича, который сказал, что Шахтер больше бразильская команда, чем украинская.

"Хочу прокомментировать вчерашнее заявление тренера киевского Динамо о том, что "Шахтер – это не украинский клуб ".

Я уверен, более того, даже убежден, что Хацкевич жалеет о сказанном. Думаю, что это высказывание больше продиктовано его эйфорией от последней неоднозначной победы. Но футбол такая вещь: сегодня вы на коне, а завтра .....

Палкин: Надеемся, что Динамо станет сильнее, Красников серьезный специалист

Тренер Динамо не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что Шахтер многие годы является одним из лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины. Шахтер набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. Шахтер единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей.

Хацевич также отлично должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола – это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не прийдет делить их на своих и чужих. А кто забивает голы в команде – это вопрос больше тактики и философии развития клуба , а не фактор национальной принадлежности.

Палкин прокомментировал конфликт Мораеса с игроками Динамо

В связи с этим, отмечу следующее: Шахтер был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами", – написал генеральный директор "гоняков" у себя в Facebook.

Напомним, недавно наставник Динамо Александр Хацкевич сказал, что Шахтер это не украинская, а больше бразильськая команда.