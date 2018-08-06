Хацкевич о больших успехах Шахтера в еврокубках: Это не украинская, а больше бразильская команда

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич считает, что лучшие результаты донецкого Шахтера в последнее время на европейской арене является больше следствием большого количества бразильских игроков в этой команде.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Праге накануне матча со Славией, отвечая на вопрос чешских журналистов о том, хочет ли Динамо побороться с Шахтером за то, чтобы считаться лучшей украинской командой в Европе.

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"У нас Шахтер – это не украинская команда, а больше бразильская. Посмотрите на статистку, кто у них мячи забивает, в основном это делают бразильцы.

А каждая команда, наверное, ставит задачу для своего клуба. Для такого клуба, как Динамо Киев, участие в Лиге чемпионов – это престиж, в первую очередь, клуба и страны. И мы хотим туда попасть", – отметил Хацкевич.

Напомним, матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо состоится 7 августа, начало в 20:30.

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