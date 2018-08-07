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"Сьогодні ви на коні, а завтра...", – Палкін відповів Хацкевичу на заяву про те, що Шахтар не українська команда

13:43 1744 Читать на русском
"Сьогодні ви на коні, а завтра...", – Палкін відповів Хацкевичу на заяву про те, що Шахтар не українська команда
Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін різко прокоментував слова наставника Динамо Олександра Хацкевича, який сказав, що Шахтар більше бразильська команда, ніж українська.

"Хочу прокоментувати вчорашню заяву тренера київського Динамо щодо того, що "Шахтар – це не український клуб".

Я впевнений, більш того, навіть переконаний, що Хацкевич шкодує про сказане. Думаю, що це висловлювання більше продиктоване його ейфорією після останньої неоднозначної перемоги. Але футбол така річ: сьогодні ви на коні, а завтра....

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Тренер Динамо не перший сезон в Києві і прекрасно повинен знати, що Шахтар багато років є одним з лідерів за кількістю футболістів, делегованих в різні збірні України. Шахтар набрав найбільшу кількість очок для нашої країни в єврокубковому рейтингу. Шахтар єдиний український клуб часів незалежності, який завоював престижний європейський трофей.

Хацевич також відмінно повинен знати, що один з ключових принципів європейського футболу – це толерантність і повага. Тому топові європейські клуби представлені гравцями з усього світу, і там в голову нікому не прийде ділити їх на своїх і чужих. А хто забиває голи в команді – це питання більше тактики і філософії розвитку клубу, а не чинник національної приналежності.

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У зв'язку з цим, зазначу наступне: Шахтар був, є і завжди буде українським клубом і ми ніколи не будемо (і не дозволимо іншим) використовувати національну тематику в боротьбі на футбольному полі і за його межами", – написав генеральний директор "гірників" у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно наставник Динамо Олександр Хацкевич сказав, що Шахтар це не українська, а більше бразильського команда.

Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Шахтар Шахтар Сергій Палкін
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