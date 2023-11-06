"Сегодня с вами говорит не футболист, сегодня с вами разговаривает Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мануэль, мой папа, неутомимый труженик, наша опора в семье, и его похитили. Я прошу ELN о скорейшем увольнении моего отца, и прошу международные организации вмешаться ради его свободы.

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С каждой секундой, с каждой минутой наша грусть растет. Моя мать, братья и я в отчаянии, расстроены и не имеют слов, чтобы описать то, что мы чувствуем.

Эти страдания прекратятся только тогда, когда мы вернем его домой. Я прошу вас немедленно уволить его. Во имя любви и сострадания мы просим вас пересмотреть свои действия и разрешить нам забрать его обратно. Спасибо колумбийцам и международному сообществу за поддержку. Спасибо за проявления любви и солидарности в это тяжелое время, которое переживаем мы и многие семьи в нашей стране", – написал Диас в своих социальных сетях.

Армия национального освобождения является основной активной партизанской группировкой Колумбии. Она борется с государством с 1964 года и насчитывает около 2500 членов. Наибольшую активность она проявляет в приграничном регионе с Венесуэлой, где живут Луис Мануэль Диас и его супруга Силленис Маруланд.

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