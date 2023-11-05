Команда Клоппа получила отличный шанс обойти как минимум Арсенал. Соперник – в зоне вылета, не выиграл ни одного матча дома, но в родных стенах достаточно крови попил тому же Тоттенхэму, который до этого тура занимал первое место. Матч, как и онлайн-трансляция Лутон – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Джо Гомес начал стрельбу слабым ударом на 6 минуте – будто из пределов вратарской, на 0,36 xG, но спиной к воротам под плотной опекой защитника. А вот у одного Дарвина за половину первого тайма 5 ударов на 0,92 ожидаемого мяча после попаданий в створ ворот (xGOT).

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Салах создал момент для уругвайского одноклубника, а затем совершенно свободный подобрал снаряд в штрафной, но бахнул очень высоко. Лутон выдал 3 ударные вылазки. Как только есть возможность разогнать контру, хозяева делают это, не стесняясь заходить в штрафную и бить оттуда. С особой охотой целят во фланг Александера-Арнольда, который мог забивать издали и уже создал 2 великолепные возможности для партнеров. Кабору щурится – попал мяч в голову, определенный шок пережил защитник Лутона. Баркли выставленной ладонью дал по лицу Мак Аллистеру, страдания чемпиона мира судья не оценил.

Жота також перевірив реакцію Камінскі, який встиг 3 сейви оформити. Барклі знову був далекий від влучання дальнім пострілом. Неймовірно, але Медлі картки вдома не забув. У жорсткому підкаті Накамба скосив Мак Аллістера, це жовта. Клопп дуже задумано хитає головою. Не може Ліверпуль тиснути на ворота Лутона з регулярною інтенсивністю. Рівно на 1 очікуваний гол награли, але Дарвіну і Жоті зазвичай потрібно якусь кількість моментів змарнувати. Потрібні якісь нові ходи. Можливо, кадрові рішення. Все ж у суперника – 4 найгірша оборона англійського сезону. Не личить одній з найкращих атак грати проти Лутона без забитих м'ячів і загалом пропонувати відносно мало попереду.

Такий же тягучий початок другої половини на користь борця за виживання. Відверто не вистачає гостям простору, надто вузько діють фаворити в атаці. Ліверпуль просто не вийшов на другу половину. Лутон ще активніше атакує. Лише 2 дуже дальні удари – Трент і Собослай ледь не з центра поля. Ніби нічого такого, але все нахабніші флангові спроби команди Роба Едвардса. Огбене на силі й швидкості знищив по черзі Александера-Арнольда, Конате і Мак Аллістера, зрізав до штрафного, віддав. Морріс розстрілював – Аліссон відверто виручає. Цімікас, Елліот і Гакпо замінили Гомеса, Собослая і Жоту на 67 хвилині. Щось затягнув Клопп цього разу з кадровими рішеннями, аж до перших пожеж у власному штрафному

Жота также проверил реакцию Камински, который успел 3 сейва оформить. Баркли вновь был далек от попадания дальним выстрелом. Невероятно, но Мэдли карточки дома не забыл. В жёстком подкате Накамба скосил Мак Аллистера, это жёлтая. Клопп очень задумчиво качает головой. Не может Ливерпуль давить на ворота Лутона с регулярной интенсивностью. Ровно на 1 ожидаемый гол наиграли, но Дарвину и Жоте обычно нужно какое-то количество моментов упустить. Нужны какие-то новые ходы. Возможно, кадровые решения. Всё же у соперника – 4 худшая оборона английского сезона. Не подобает одной из лучших атак играть против Лутона без забитых мячей и в целом предлагать относительно мало впереди.

Такое же тягучее начало второй половины в пользу борца за выживание. Откровенно не хватает гостям пространства, слишком узко действуют фавориты в атаке. Ливерпуль просто не вышел на вторую половину. Лутон еще активнее атакует. Лишь 2 очень дальних удара – Трент и Собослай едва не с центра поля. Вроде ничего такого, но все наглее фланговые попытки команды Роба Эдвардса. Огбене на силе и скорости уничтожил поочередно Александера-Арнольда, Конате и Мак Аллистера, срезал в штрафную, отдал. Моррис расстреливал – Алиссон откровенно выручает. Цимикас, Эллиот и Гакпо заменили Гомеса, Собослая и Жоту на 67 минуте. Что-то затянул Клопп на этот раз с кадровыми решениями, вплоть до первых пожаров в своей штрафной.

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Ну, вот, пожалуйста. Только Эллиот открылся хоть немного в ширину, как создал момент. Гакпо зачем-то решил забивать гол скорпиона – видимо, слишком одиноко и скучно было одному на грани вратарской. Получилось так себе. ТАА подает с левого фланга, куда сдвоился обыграться с Цимикасом. Салах сбрасывает на левую стойку, Дарвин в своём стиле даёт по воробьям с убийственного расстояния. Мо еще раз выводит Нуньеса пасом за спины, уже на 9 ударную позицию в матче – Камински эффектно тянет! Хозяева огрызаются на контре. Тем временем показатель ожидаемых голов Ливерпуль по состоянию на 78 минуту подскочил до 2,75.

Гравенберх крутит в ближний угол, вратарь уже поймал кураж, чтобы такое пропускать. На 80 минуте Тахит Чонг открывает счет. Ливерпуль был слишком занят апелляциями по пенальти на угловом, чтобы возвращаться домой. Баркли выбежал, дал справа, Каборе прострелил с правого фланга, удар экс-хавбека Манчестер Юнайтед мимо Алиссона – это было легко и эффектно. После этого взятия ворот Ливерпуль 10 минут контролирует мяч 90% времени. Лучо Диас на 90+6 минуте первым ударом показал всем, как надо. Эллиот классно набросил на левую стойку, а колумбиец, похищенного отца которого до сих пор удерживают члены преступной организации, перевесил в воздухе защитника и сбросил мимо голкипера.

FT: Luton Town 1-1 Liverpool



xG: 0.81-3.04

Shots: 8-24

Shots on target: 5-6

Accurate passes: 134-576

Possession: 26.4%-73.6%

Corners: 4-7



Liverpool save their blushes with a late, late goal. #LUTLIV pic.twitter.com/wmQJoZNXUd — Squawka Live (@Squawka_Live) November 5, 2023

Ливерпуль каким-то чудом не выигрывает матч, в котором 24 раза настрелял по воротам и наколотил более 3 ожидаемых голов. Команда Клоппа сравнялась по очкам с Арсеналом, деля 3-4 места. Лутон догнал Брайтон (по 6 баллов) и выбрался из зоны вылета лишь благодаря дополнительным показателям.

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