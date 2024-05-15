"Ортега показал, что такое команда. Он спас игру, иначе чемпионом стал бы Арсенал. Штефан совершил невероятный сейв. У него есть этот талант. В игре один на один Ортега – один из лучших вратарей, которых я когда-либо видел в своей жизни.

Сейв на вес чемпионства в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2

Это немецкая культура: вставай, никогда не опускай голову. Это действительно очень хорошо. Он играл в Кубке Англии и Кубке лиги, Эдерсон четыре раза выбывал из-за травм. Ортега такой надежный и невероятный вратарь. Клуб принял отличное решение, когда приглашал его сюда", – приводит слова Гвардиолы пресс-служба Ман Сити.

Перед последним туром АПЛ "горожане" сохранили 2 очка преимущества над Арсеналом. Ман Сити завершит домашним матчем против Вест Хэма, а "канониры" будут принимать Эвертон. Оба соперника не имеют турнирной мотивации.

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