"Сьогодні з вами говорить не футболіст, сьогодні з вами розмовляє Лучо Діас, син Луїса Мануеля Діаса. Мануель, мій тато, невтомний трудівник, наша опора в сім’ї, і його викрали. Я прошу ELN про якнайшвидше звільнення мого батька, і прошу міжнародні організації втрутитися заради його свободи.

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З кожною секундою, з кожною хвилиною наш сум зростає. Моя мати, брати і я у відчаї, засмучені і не мають слів, щоб описати те, що ми відчуваємо.

Ці страждання припиняться лише тоді, коли ми повернемо його додому. Я прошу вас негайно звільнити його. В ім’я любові та співчуття ми просимо вас переглянути свої дії та дозволити нам забрати його назад. Дякую колумбійцям і міжнародній спільноті за підтримку. Дякую за прояви любові та солідарності в цей важкий час, який переживаємо ми та багато сімей у нашій країні", – написав Діас у своїх соціальних мережах.

Армія національного визволення є основним активним партизанським угрупованням Колумбії. Вона бореться з державою з 1964 року і налічує близько 2500 членів. Найбільшу активність вона проявляє в прикордонному регіоні з Венесуелою, де живуть Луїс Мануель Діас і його дружина Сіленіс Маруланда.

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