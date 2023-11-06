"Гол Луиса Диаса – отличный момент, но это не меняет ситуации. Самое важное, чтобы его отца уволили. Это прекрасно, что он хотел быть здесь. Это все, для нас это суперважный гол, для него очень важный и эмоциональный, но это все.

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Он всегда может сыграть немаловажную роль. Когда он на поле, он всегда занимается особыми делами. Мы знали, что он будет угрозой, но мы не знали, как долго он будет играть, потому что он провел всего несколько тренировок с командой. Но это не самая важная часть сегодняшнего дня. Он забил гол, но нам нужно увидеть некоторые улучшения в Колумбии. Вышел отличный эпизод в игре с небольшим количеством ярких моментов, Луис вышел и забил гол. Это действительно здорово.

Мы должны были сыграть лучше. Уважение Лутона. У нас были свои моменты, но не было достаточно спокойно, чтобы завершить их. Когда ты проигрываешь со счетом 0:1 и сравниваешь его – это результат, который тебе больше нравится. Но до игры я бы не думал. Это результат, который заслужили обе команды. Мы играли без контрпрессинга в первом тайме, что я почти воспринимаю лично, и я сказал об этом ребятам. Я не помню много моментов, когда мы отбивали мяч, и это не круто.

Благодарны Лутону и тому, как они защищались, как они настроились, но в основном все зависело от нас. У нас было много шансов, и мы должны были иметь гораздо больше. Эта сложная задача – оставаться полностью сосредоточенными. Глядя на игру, я думаю, что мы не заслуживали больше очка. Мы могли выиграть игру с теми моментами, которые у нас были, но теперь, глядя на это, я думаю, что мы заслужили очко. Я был удивлен моей желтой карточкой. Я заслужил много карточек в своей жизни, но эту я не знаю, за что», – сказал Клопп в комментарии BBC.

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