"Я говорив з батьками і казав, що хочу повернутися в Україну. Але моє поле бою зараз тут. Я повинен говорити про те, що відбувається в Україні, про трагедію, з якою зіткнувся український народ.

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Тисячі дітей мусять ховатися по сховищах від бомб. Це трагедія. Росіяни повинні вийти на протести, щоб допомогти зупинити війну. Інші країни також повинні нам допомогти. Україна – центр Європи. Сьогодні бомблять нас, а далі кого? Задумайтеся", – сказав Шевченко в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, екс-тренер збірної України намагається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, а також записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером.

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