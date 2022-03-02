Шевченко: Мама и сестра отказываются покинуть Киев. Это украинский дух
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как пытался вывезти родных из столицы после вторжения российских войск.
"Хочу поблагодарить свой народ, армию, президента Владимира Зеленского за то, что они делают все возможное, чтобы защитить мою страну от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что я украинец.
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Сейчас очень тяжелое время для моих людей, моей страны, моей семьи. Мама и сестра сейчас в Киеве, а там происходят ужасающие вещи. Люди умирают, дети умирают, стреляют по жилым домам. Мы должны остановить эту войну. Надо найти способ.
Я пытаюсь говорить с мамой и сестрой каждый час, каждые 20 минут, ведь ситуация постоянно меняется. Харьков под ударами, Киев бомбят. Я многократно пытался вывезти их. Говорил с ними, убеждал, но они отказываются. Они хотят остаться дома и сражаться за свободу. Это украинский дух", – сказал Шевченко в интервью Sky Sports.
Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.
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