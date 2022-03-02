"Хочу поблагодарить свой народ, армию, президента Владимира Зеленского за то, что они делают все возможное, чтобы защитить мою страну от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что я украинец.

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Сейчас очень тяжелое время для моих людей, моей страны, моей семьи. Мама и сестра сейчас в Киеве, а там происходят ужасающие вещи. Люди умирают, дети умирают, стреляют по жилым домам. Мы должны остановить эту войну. Надо найти способ.

Я пытаюсь говорить с мамой и сестрой каждый час, каждые 20 минут, ведь ситуация постоянно меняется. Харьков под ударами, Киев бомбят. Я многократно пытался вывезти их. Говорил с ними, убеждал, но они отказываются. Они хотят остаться дома и сражаться за свободу. Это украинский дух", – сказал Шевченко в интервью Sky Sports.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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