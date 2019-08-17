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Себальос отличился неординарным достижением в матче против Бернли – всего 2 игрокам удавалось подобное

20:45 72 Читати українською
Себальос отличился неординарным достижением в матче против Бернли – всего 2 игрокам удавалось подобное
Дани Себальос / соцсети

Полузащитник Арсенала Дани Себальос помог "канонирам" одолеть Бернли (2:1).

13’ Александр Ляказетт
64’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Эшли Барнс 43’
13’ Александр Ляказетт
43’ Эшли Барнс
64’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Дани Себальос отметился двумя ассистами в дебютном матче в стартовом составе Арсенала.

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Таким образом, Себальос стал третьим игроком в истории Арсенала, который принял участие в двух и более голах в первом матче АПЛ, в котором вышел в стартовом составе, информирует Goal.com.

До этого подобное удавалось легендарному Рэю Парлору в августе 1992 против Ливерпуля (2:0). Тогда хавбек отличился двумя ассистами. Подобным достижением может похвастаться и Генрих Мхитарян, который в феврале 2018-го отметился ассистским хет-триком в поединке против Эвертона (5:1).

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Дани Себальос Дани Себальос Арсенал Арсенал Бернли Бернли Англия Арсенал - Бернли
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