Себальос отличился неординарным достижением в матче против Бернли – всего 2 игрокам удавалось подобное

Полузащитник Арсенала Дани Себальос помог "канонирам" одолеть Бернли (2:1).

Дани Себальос отметился двумя ассистами в дебютном матче в стартовом составе Арсенала.

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Таким образом, Себальос стал третьим игроком в истории Арсенала, который принял участие в двух и более голах в первом матче АПЛ, в котором вышел в стартовом составе, информирует Goal.com.

До этого подобное удавалось легендарному Рэю Парлору в августе 1992 против Ливерпуля (2:0). Тогда хавбек отличился двумя ассистами. Подобным достижением может похвастаться и Генрих Мхитарян, который в феврале 2018-го отметился ассистским хет-триком в поединке против Эвертона (5:1).

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