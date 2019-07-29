Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019

До закрытия трансферного окна в Англии осталось менее двух недель. АПЛ в целом проводит довольно скромную кампанию – лишь один клуб с первого июля потратил более 100 млн фунтов. Впрочем, знаковых приобретений хватает.

Трофей для Почеттино

Тоттенхэм полтора года никого не подписывал и жил в режиме экономии, строя стадион. Выход в финал Лиги чемпионов-2018/19 побудил руководство выделить серьезные деньги на трансферы. Почеттино проиграл главный поединок своей карьеры Юргену Клоппу, но трофей все же получил – "шпоры" оформили рекордное приобретение в истории.

Танге Ндомбеле пришел в Тоттенхэм из Лиона за 54 миллиона фунтов. Молодой разносторонний футболист в проблемную зону – прекрасный трансфер, которым "шпоры" пытаются сохранить место в топ-4 АПЛ. Ндомбеле придаст креатива и надежности в центре поля, а также будет прогрессировать сам. Одним из главных аргументов в пользу Тоттенхэма для него был Почеттино.

Авантюра Манчестер Юнайтед?

"Дьяволы" сделали Арона Ван-Биссаку самим дорогим внутренним трансфером АПЛ лета-2019. Почти 50 миллионов фунтов за фулбэка, который начал играть за Кристал Пэлас только в январе прошлого года, раскрылся на неродной позиции и еще не вызывался в сборную Англии. Риск? Конечно. Однако Манчестер Юнайтед давно страдает из-за отсутствия хорошего правого защитника, Сульшер взял курс на "британизацию" состава, а местные игроки традиционно переоценены.

Ван Биссака в прошлом сезоне действительно выглядел великолепно, он был в топе по ключевым показателям. И цифры лишь дополняют положительное впечатление – Арон приятно удивлял чистотой и техникой отборов, чтением игры. Атакующие навыки у бывшего вингера также в порядке. Англичанин перенес свой блеск на первые матчи за Юнайтед. Болельщики "красных" уже удовлетворены. Эта авантюра пока идет в плюс, следующая – Харри Магуайр.

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Ключевой элемент системы Гвардиолы

Пеп давно искал идеального опорника. Почти все элементы голубого автомобиля уже были подобраны на заказ, и только мотор нуждался в обновлении. Недооценивать вклад Фернандиньо в успехи Манчестер Сити нельзя ни в коем случае, но пришел тот, кто сделает команду еще сильнее. Рекордные для Сити 63 миллиона фунтов за Родри – разумная инвестиция, если учитывать, что клуб подписал 23-летнего суперталанта на ключевую позицию.

Еще в прошлом сезоне Манчестер Сити мог дорого заплатить за отсутствие альтернативы Фернандиньо, а в этом сезоне без трансфера Родри ситуация стала бы критической. К счастью Пепа, после провалов с Фредом, Жоржиньо, Ндомбеле и Де Йонгом клуб выиграл борьбу за "нового Бускетса". Родри обречен заиграть в системе "горожан" – он помешан на деталях. Теперь в составе Сити буквально нет явных слабых мест (у Ливерпуля, правда, тоже) – третья подряд победа в АПЛ приближается.

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Спасение в условиях кризиса

Арсенал ограничен в своих финансах из-за непопадания в Лигу чемпионов, а команду нужно серьезно усиливать. Лидер последних лет Аарон Рэмзи ушел свободным агентом – компенсировать его потерю имеющимися ресурсами (40 млн фунтов на всю трансферную кампанию) нереально. Выход – аренда Дани Себальоса.

Себальос привел молодежную сборную Испании к победе на чемпионате Европы и стремится закрепить этот успех полноценным сезоном на самом высоком уровне. Зинедин Зидан не гарантировал ему игрового времени в Реале, зато Унаи Эмери с удовольствием взял футболиста, который поможет побороться за ЛЧ. А несколько десятков миллионов направлены на перекрытие других дыр: центр обороны, фланг защиты. Правда, дорогой центрбэк Уильям Салиба (27 млн фунтов) сразу уехал в аренду.

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Лестер может стать чемпионом...

...среди "простых смертных". О повторении сенсации сезона-2015/16 не идет и речи, но на седьмое место "лисы" справедливо претендуют. Главный козырь Лестера – Брендан Роджерс. Команда под руководством североирландца весной перевоплотилась и едва не лишила Манчестер Сити титула. Этим летом Роджерс провел полноценную подготовку – Лестер станет сильнее.

Клуб потратил за межсезонье 70 миллионов фунтов: выкупил у Монако Юри Тилеманса и приобрел у Ньюкасла Айозе Переса. Два самих дорогих входящих трансфера в истории Лестера. Это не выстрелы в небо – футболисты успешно зарекомендовали себя в АПЛ. Перес стал лучшим бомбардиром "сорок" в прошлом чемпионате, а теперь реализует свою мечту поработать с Роджерсом. Варди, Мэддисон, Перес – атака Лестера очень приличная. Если же удастся удержать Харри Магуайра, в порядке будет и оборона.

Очередное ограбление Бундеслиги

Ньюкасл и Вест Хэм обновили свои трансферные рекорды, подписав за 40 миллионов фунтов форвардов из Германии. Ситуация "сорок" описана выше – на замену лучшему бомбардиру пришел 22-летний Жоэлингтон. Гибкий и динамичный футболист, одинаково эффективен и на острие, и в оттяжке. Способен выполнять различные тренерские задания, прошел обучение у Юлиана Нагельсманна в Хоффенхайме. Однозначное усиление для Стива Брюса.

Вест Хэм также искал замену основном форварду – Арнаутович уехал в Китай. Боссы лондонцев неоднократно пытались пригласить бомбардира с именем, поэтому и теперь их связывали с Диего Костой и Гонсало Игуаином. Впрочем, на этот раз "молотобойцы" выбрали менее статусный, но более надежный вариант.

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Себастьян Алле постепенно вышел на топ-уровень: в прошлом сезоне он сформировал убийственную связику с Йовичем и Ребичем в Айнтрахте, заработал 20+11 по системе гол+пас и до зимы был одним из лучших форвардов Бундеслиги (возможно, лучшим). Андрей Ярмоленко получил высококлассного партнера. Дополнение состава Пабло Форналсом позволяет надеяться на верхнюю часть турнирки для Вест Хэма.

Одной строкой: Стоит отметить солидные расходы Астон Виллы – 115 миллионов фунтов за 10 новичков. Бирмингемцы обновили список самых дорогих приобретений в истории, поставив на первую позицию Уэсли из Брюгге (22 млн фунтов). Брайтон также побил рекорд лидером бельгийского клуба – в Англию переехал экс-капитан Генка Леандро Троссард (18 млн фунтов).