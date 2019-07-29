toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019

08:00 307 Читати українською
Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019
Ключевые приобретения АПЛ лета-2019 / Коллаж Squawka

До закрытия трансферного окна в Англии осталось менее двух недель. АПЛ в целом проводит довольно скромную кампанию – лишь один клуб с первого июля потратил более 100 млн фунтов. Впрочем, знаковых приобретений хватает.

Трофей для Почеттино

Тоттенхэм полтора года никого не подписывал и жил в режиме экономии, строя стадион. Выход в финал Лиги чемпионов-2018/19 побудил руководство выделить серьезные деньги на трансферы. Почеттино проиграл главный поединок своей карьеры Юргену Клоппу, но трофей все же получил – "шпоры" оформили рекордное приобретение в истории.

Танге Ндомбеле пришел в Тоттенхэм из Лиона за 54 миллиона фунтов. Молодой разносторонний футболист в проблемную зону – прекрасный трансфер, которым "шпоры" пытаются сохранить место в топ-4 АПЛ. Ндомбеле придаст креатива и надежности в центре поля, а также будет прогрессировать сам. Одним из главных аргументов в пользу Тоттенхэма для него был Почеттино.

Авантюра Манчестер Юнайтед?

"Дьяволы" сделали Арона Ван-Биссаку самим дорогим внутренним трансфером АПЛ лета-2019. Почти 50 миллионов фунтов за фулбэка, который начал играть за Кристал Пэлас только в январе прошлого года, раскрылся на неродной позиции и еще не вызывался в сборную Англии. Риск? Конечно. Однако Манчестер Юнайтед давно страдает из-за отсутствия хорошего правого защитника, Сульшер взял курс на "британизацию" состава, а местные игроки традиционно переоценены.

Ван Биссака в прошлом сезоне действительно выглядел великолепно, он был в топе по ключевым показателям. И цифры лишь дополняют положительное впечатление – Арон приятно удивлял чистотой и техникой отборов, чтением игры. Атакующие навыки у бывшего вингера также в порядке. Англичанин перенес свой блеск на первые матчи за Юнайтед. Болельщики "красных" уже удовлетворены. Эта авантюра пока идет в плюс, следующая – Харри Магуайр.

Ван-Биссака уничтожил Интер роскошными подкатами – фаны Манчестер Юнайтед на седьмом небе, 50 млн потрачены правильно

Ключевой элемент системы Гвардиолы

Пеп давно искал идеального опорника. Почти все элементы голубого автомобиля уже были подобраны на заказ, и только мотор нуждался в обновлении. Недооценивать вклад Фернандиньо в успехи Манчестер Сити нельзя ни в коем случае, но пришел тот, кто сделает команду еще сильнее. Рекордные для Сити 63 миллиона фунтов за Родри – разумная инвестиция, если учитывать, что клуб подписал 23-летнего суперталанта на ключевую позицию.

Еще в прошлом сезоне Манчестер Сити мог дорого заплатить за отсутствие альтернативы Фернандиньо, а в этом сезоне без трансфера Родри ситуация стала бы критической. К счастью Пепа, после провалов с Фредом, Жоржиньо, Ндомбеле и Де Йонгом клуб выиграл борьбу за "нового Бускетса". Родри обречен заиграть в системе "горожан" – он помешан на деталях. Теперь в составе Сити буквально нет явных слабых мест (у Ливерпуля, правда, тоже) – третья подряд победа в АПЛ приближается.

Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ

Спасение в условиях кризиса

Арсенал ограничен в своих финансах из-за непопадания в Лигу чемпионов, а команду нужно серьезно усиливать. Лидер последних лет Аарон Рэмзи ушел свободным агентом – компенсировать его потерю имеющимися ресурсами (40 млн фунтов на всю трансферную кампанию) нереально. Выход – аренда Дани Себальоса.

Себальос привел молодежную сборную Испании к победе на чемпионате Европы и стремится закрепить этот успех полноценным сезоном на самом высоком уровне. Зинедин Зидан не гарантировал ему игрового времени в Реале, зато Унаи Эмери с удовольствием взял футболиста, который поможет побороться за ЛЧ. А несколько десятков миллионов направлены на перекрытие других дыр: центр обороны, фланг защиты. Правда, дорогой центрбэк Уильям Салиба (27 млн фунтов) сразу уехал в аренду.

Цыганков подошел бы Арсеналу, но слишком много стоит – клуб не может оформить "рациональный" трансфер украинца

Лестер может стать чемпионом...

...среди "простых смертных". О повторении сенсации сезона-2015/16 не идет и речи, но на седьмое место "лисы" справедливо претендуют. Главный козырь Лестера – Брендан Роджерс. Команда под руководством североирландца весной перевоплотилась и едва не лишила Манчестер Сити титула. Этим летом Роджерс провел полноценную подготовку – Лестер станет сильнее.

Клуб потратил за межсезонье 70 миллионов фунтов: выкупил у Монако Юри Тилеманса и приобрел у Ньюкасла Айозе Переса. Два самих дорогих входящих трансфера в истории Лестера. Это не выстрелы в небо – футболисты успешно зарекомендовали себя в АПЛ. Перес стал лучшим бомбардиром "сорок" в прошлом чемпионате, а теперь реализует свою мечту поработать с Роджерсом. Варди, Мэддисон, Перес – атака Лестера очень приличная. Если же удастся удержать Харри Магуайра, в порядке будет и оборона.

Очередное ограбление Бундеслиги

Ньюкасл и Вест Хэм обновили свои трансферные рекорды, подписав за 40 миллионов фунтов форвардов из Германии. Ситуация "сорок" описана выше – на замену лучшему бомбардиру пришел 22-летний Жоэлингтон. Гибкий и динамичный футболист, одинаково эффективен и на острие, и в оттяжке. Способен выполнять различные тренерские задания, прошел обучение у Юлиана Нагельсманна в Хоффенхайме. Однозначное усиление для Стива Брюса.

Вест Хэм также искал замену основном форварду – Арнаутович уехал в Китай. Боссы лондонцев неоднократно пытались пригласить бомбардира с именем, поэтому и теперь их связывали с Диего Костой и Гонсало Игуаином. Впрочем, на этот раз "молотобойцы" выбрали менее статусный, но более надежный вариант.

30 форвардов за 9 лет и разочарование. Вест Хэм ищет бомбардира, который сломает "проклятие" – это может сделать Ярмола

Себастьян Алле постепенно вышел на топ-уровень: в прошлом сезоне он сформировал убийственную связику с Йовичем и Ребичем в Айнтрахте, заработал 20+11 по системе гол+пас и до зимы был одним из лучших форвардов Бундеслиги (возможно, лучшим). Андрей Ярмоленко получил высококлассного партнера. Дополнение состава Пабло Форналсом позволяет надеяться на верхнюю часть турнирки для Вест Хэма.

Одной строкой: Стоит отметить солидные расходы Астон Виллы – 115 миллионов фунтов за 10 новичков. Бирмингемцы обновили список самых дорогих приобретений в истории, поставив на первую позицию Уэсли из Брюгге (22 млн фунтов). Брайтон также побил рекорд лидером бельгийского клуба – в Англию переехал экс-капитан Генка Леандро Троссард (18 млн фунтов).

blog_ava
Динамо – Шахтер: Кривцов пригрозил киевлянам реваншем после поражения в Суперкубке Украины
00:15
301
Теги
Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Сити Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Англии Себастьян Алле Себастьян Алле Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Манчестер Сити Манчестер Сити Лестер Сити Лестер Сити Англия Родриго Эрнандес Родриго Эрнандес Статьи Жоэлинтон Жоэлинтон Арон Ван-Биссака Арон Ван-Биссака Дани Себальос Дани Себальос Айозе Перес Айозе Перес Арсенал Арсенал Ньюкасл Ньюкасл Тоттенхэм Тоттенхэм Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
37
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук