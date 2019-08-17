Себальйос відзначився неординарним досягненням в матчі проти Бернлі – лише 2 гравцям вдавалось подібне

Півзахисник Арсенала Дані Себальйос допоміг "канонірам" здолати Бернлі (2:1).

Дані Себальйос відзначився двома асистами у дебютному матчі в стартовому складі Арсенала.

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Таким чином, Себальйос став третім гравцем в історії Арсеналу, який взяв участь у двох і більше голах в першому матчі АПЛ, в якому вийшов в стартовому складі, інформує Goal.com.

До цього подібне вдавалося легендарному Рею Парлору в серпні 1992-го проти Ліверпуля (2:0). Тоді хавбек відзначився двома асистами. Подібним досягненням може похвалитися і Генріх Мхітарян, який в лютому 2018 го відзначився асистським хет-триком у поєдинку проти Евертона (5:1).

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