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Арсенал переиграл Бернли в стартовом матче субботы в АПЛ

16:26 54 Читати українською
Арсенал переиграл Бернли в стартовом матче субботы в АПЛ
Обамеянг забивает Бернли / официальный сайт АПЛ

Закончился первый поединок во 2-м туре английской Премьер-лиги – лондонский Арсенал переиграл Бернли на своем поле.

13’ Александр Ляказетт
64’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Эшли Барнс 43’
13’ Александр Ляказетт
43’ Эшли Барнс
64’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Англия, Премьер-лига, 2-й тур, матчи субботы

Арсенал – Бернли – 2:1

Голы: Ляказетт, 13, Обамеянг, 64 – Барнс, 43

Астон Вилла – Борнмут – начнется в 17:00

Брайтон – Вест Хэм – начнется в 17:00

Эвертон – Уотфорд – начнется в 17:00

Норвич – Ньюкасл – начнется в 17:00

Саутгемптон – Ливерпуль – начнется в 17:00

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"Канониры" сумели забить быстрый гол в ворота Бернли: Себальос подал угловой, а Ляказетт на углу вратарской принял мял, продавил двух защитников и в падении пробил в ближний угол ворот Поупа. Гости отыгрались перед перерывом, когда Давид Луис пропустил диагональную передачу и позволил Барнсу выскочить один на один с Лено – 1:1! Во втором тайме Арсенал в обороне сыграл надежно, а в атаке в очередной раз доказал свое лидерство Обамеянг. Пьер-Эмерик на 64-й минуте получил пас от Себальоса, приблизился к воротам и с линии штрафной классно положил в угол, обеспечив вторую победу лондонцев в двух турах. В то же время Бернли, хоть и проиграл сегодня, но доказал, что будет серьезным оппонентом для грандов в этом сезоне.

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