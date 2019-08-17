Арсенал переиграл Бернли в стартовом матче субботы в АПЛ

Закончился первый поединок во 2-м туре английской Премьер-лиги – лондонский Арсенал переиграл Бернли на своем поле.
Англия, Премьер-лига, 2-й тур, матчи субботы
Арсенал – Бернли – 2:1
Голы: Ляказетт, 13, Обамеянг, 64 – Барнс, 43
Астон Вилла – Борнмут – начнется в 17:00
Брайтон – Вест Хэм – начнется в 17:00
Эвертон – Уотфорд – начнется в 17:00
Норвич – Ньюкасл – начнется в 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль – начнется в 17:00
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"Канониры" сумели забить быстрый гол в ворота Бернли: Себальос подал угловой, а Ляказетт на углу вратарской принял мял, продавил двух защитников и в падении пробил в ближний угол ворот Поупа. Гости отыгрались перед перерывом, когда Давид Луис пропустил диагональную передачу и позволил Барнсу выскочить один на один с Лено – 1:1! Во втором тайме Арсенал в обороне сыграл надежно, а в атаке в очередной раз доказал свое лидерство Обамеянг. Пьер-Эмерик на 64-й минуте получил пас от Себальоса, приблизился к воротам и с линии штрафной классно положил в угол, обеспечив вторую победу лондонцев в двух турах. В то же время Бернли, хоть и проиграл сегодня, но доказал, что будет серьезным оппонентом для грандов в этом сезоне.