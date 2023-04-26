Арсенал потерпел сокрушительное поражение в ключевом поединке сезона в АПЛ, без шансов проиграв Манчестер Сити (1:4). Отчет читайте на "Футбол 24".

Матч года АПЛ не оправдал ожиданий. Вместо битвы за чемпионство болельщики посмотрели довольно обыденный вынос в исполнении Манчестер Сити – но это не помешало "пушкарям" вернуться в Лигу чемпионов. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о крахе Арсенала в ключевой игре сезона.

Артета обошелся без неожиданностей в составе. Гвардиола нашел неожиданную замену на левом фланге обороны

"Канониры" подходили к поединку в статусе лидера чемпионата, опережая "горожан" на пять очков – впрочем, у подопечных Пепа Гвардиолы оставалась игра в запасе. Учитывая нынешнюю форму Ман Сити, никто не сомневался в победе в перенесенной встрече, а значит ничья на Этихаде не устраивала Арсенал. При равенстве очков лондонцы бы проиграли золото по разнице голов.

Оба тренера выставили почти идеальный состав. Микель Артета не мог рассчитывать только на фантастического Салиба, которого в центре обороны подменяет Холдинг. У Пепа Гвардиолы была своя потеря – травмировался Аке, который проводит лучший сезон в карьере. Прямой замены нидерландцу не было.

Существовал вариант с переводом на левый фланг обороны Бернарду Силвы, однако каталонец остановился на фигуре Аканджи. Номинальный правый центрбек играл левого латераля – вероятно, выбор на него выпал из-за шикарной игры в защите против техничных вингеров. Мануэль сдержал Комана в ЛЧ, а теперь надо было бороться с Сака.

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Арсенал плохо прессинговал. Сити наказывал за это голами

В первых двух матчах против Манчестер Сити в текущем сезоне Арсенал демонстрировал радикальный и очень эффективный прессинг. "Горожане" даже вынуждены были отказаться от владения. На Этихаде столь же мощная игра без мяча была невозможной – сказывается отсутствие Салиба.

Арсенал пытался накрывать высоко, но пассивно. Лондонцы компактно давили 1-в-1, прежде всего перекрывая варианты продвижения через опорников и приглашая вынести мяч во фланг. Жезус работал по футболистам с мячом (иногда ему помогал Эдегор), остальные контролировали глубину.

Сити предлагался вынос во фланг. В агрессивный отбор команда шла ситуативно. В теории все должно было работать так.

Защитники Манчестер Сити, в свою очередь, открыто приглашали лондонцев в прессинг, не начиная продвижение без выдергивания соперника. В первом тайме можно было наблюдать комическую ситуацию – Диаш и Эдегор стояли друг напротив друга неподвижно в течение 5-6 секунд.

Впрочем, завершались такие ситуации невесело. Родри и Гюндоган своими опусканиями вытаскивали Джаку с Партеем на свою треть, а в разрыв между центрхавами и центрбеками Арсенала заходили Де Брюйне и Холанд.

Передачи на них были точными, а перед ними часто оставались только Уайт и Габриэл (Холдинг выдергивался за Холандом в центр). Именно благодаря их открываниям прилетел первый гол – а затем еще ряд моментов.

Арсенал попытался поджать Манчестер Сити, загнав "горожан" во фланг. Впрочем, Родри вытягивает за собой Джаку и оставляет свободным Гюндогана за спинами прессинг-группы.

Стоунз выносит мяч. В этот момент заметно, что между линиями с КДБ играет Партей.

Холанд подхватывает мяч и делает скидку под врывание Кевину, которому удалось обогнать Партея.

Стартовый план Микеля Артеты провалился не только из-за позиционных трудностей, но и из-за общей вялости коллектива. Арсеналу критически не хватало скорости, жесткости и решительности. Претендент на чемпионство в АПЛ не имеет права проигрывать 10 метров в рывке против Де Брюйне / Холанда / Грилиша, имея фору. И не имеет права провожать взглядом открытие в 10 метрах от тебя.

Манчестер Сити уничтожил позиционную атаку Арсенала и очень легко рвал оборону "канониров"

В матче на Эмирейтс "горожане" перевернули ход игры, включив чрезвычайно агрессивный прессинг. Арсенал склонен начинать билд-ап через обыгрыши, однако под натиском большой группы игроков начинались обрезки. На Этихаде ситуация повторилась – Манчестер Сити отказался от мяча, но оказывал колоссальное давление на билд-ап соперника.

В отдельных эпизодах в высокий прессинг вступали сразу 6-7 футболистов. Без Салиба "пушкарям" было трудно выйти из-под такого натиска – итогом такого футбола стали опускания Эдегора и Джаки до задней линии. Зинченко тоже стал подолгу оставаться на собственной трети.

Главные креативщики Арсенала вместо разрезных пасов на чужой половине вынуждены были помогать преодолевать бешеный прессинг Манчестер Сити. Как следствие, разрушилась магия треугольника на левом фланге Арсенала – игроки занимались не тем, чем должны были бы в стандартных условиях.

Вместе с ней исчезла и позиционная атака Арсенала. Карта передач Зинченка в первом тайме показательна – почти все на своей половине. Почти все – назад.

На правом фланге тоже не клеилось – Сака не мог пройти Аканджи, ведь Мануэлю дисциплинированно помогал Грилиш. В итоге, за весь первый тайм подопечные Микеля Артеты провели лмше 5 касаний мяча в штрафной, а ударов было только два. Оба имели мизерную остроту.

Кроме того, удалось заработать только один угловой и один штрафной – из них тоже ничего не придумали. Только в последние 20 минут первого тайма начали просыпаться перемещения в треугольнике между Зинченко, Мартинелли и Джакой, но это была лишь имитация движения – продвижение мяча не происходило.

"Горожане" же не стали придумывать чего-то особенного в атаке. Так или иначе хозяева выманивали соперника на свою половину, после чего шел заброс в свободные зоны (сначала на левом фланге, но впоследствии подключили и противоположный край). За них классно цеплялись Холанд и Де Брюйне.

Эрлинг пользовался персональной игрой Холдинга, вытягивая его на себя и создавая щели для врываний партнеров. Особенно круто норвежец поладил с Де Брюйне – они активно обменивались позициями, снабжали друг друга передачами и путали оборону. Возможно, этого было бы мало для триумфа над Арсеналом, однако "канониры" сами помогли Маг Сити создать феерию.

Ужасная оборона лондонцев подарила Гвардиоле разгром – финальный счет должен был быть значительно больше.

Хозяева должны были выходить вперед уже на 3-й минуте, когда Грилиш ворвался на левый край штрафной и прострелил вдоль линии вратарской. Рэмсдейл отбил мяч перед собой, однако защитники подстраховали. На 7-й же Арон неприятно удивил, пропустив удар в ближний угол из-за пределов штрафной – причем расположение корпуса выдавало явную неготовность голкипера.

А случилось вот что. Холанд принял заброс в центре поля и одновременно выдернул на себя Холдинга. Вторым же касанием Эроинг пробросил мяч мимо Роба на Де Брюйне, открытого между линиями. Кевин протащил мяч, на рывке отклеился от Габриэла и пробил под правую стойку. 1:0!

В следующие 40 минут "горожане" упустили еще минимум 5 голевых возможностей. В частности, Бернарду Силва оторвался от Зинченко и пробивал с минимального расстояния, но получилось слишком слабо. На противоположном краю атаки врывались Холанд и Грилиш, которые стреляли с острых углов – Рэмсдейл спас.

Де Брюйне же в одном из эпизодов принял пас на ход от Холанда, расшатал Габриэла и Уайта и бахнул из пределов штрафной – голкипер выручил и здесь. Был и хороший лонгшот Холанда мимо левой стойки. В конце концов, в компенсированное время Манчестер Сити таки дожал Арсенал.

Хозяева заработали стандарт, а подачу с него на дальней штанге шикарно замкнул Стоунз – 2:0! Гол сначала не засчитали из-за офсайда, однако видеоповтор исправил ситуацию. Стопа Уайта оставила Джона в игре.

В начале второго тайма ничего не изменилось. Даже замен никто не провел. Как следствие, издевательство над защитой Арсенала продолжилось. Уже через семь минут после перерыва Холанд выходил один на один, а Рэмсдейл спас. На 54-й же минуте обрезка Эдегора подарила мяч Де Брюйне – тот сразу же обыгрался с Холандом и расстрелял ворота. 0:3!

Арсенал разочаровал даже в конце встречи

Оборона лондонцев выглядела слишком беспомощно. Защитников обходили, словно на велосипеде. Первый час встречи напоминал тренировку – Арсенал даже особо не фолил. Обидно, но даже после 0:3 претендент на историческое чемпионство ничего интересного не показал.

Появление Троссара, Жоржиньо, Смита-Роу и Нельсона тоже ничем не помогло. Лучшим моментом до 80-х минут оставался заблокированный удар Зинченко – сфера попала в руку Холанду. Она была прижата, поэтому о пенальти речи не шло.

Тем не менее, Арсенал смог размочить счет. Команда очень сильна в розыгрышах угловых – и именно он принес гол на 86-й минуте. Шикарная комбинация "канониров" завершилась выстрелом Холдинга метров с 20-ти. Точно в ближнюю девятку!

Впрочем, на последних секундах именно Холдинга обошли Фоден с Холандом, организовав четвертый гол. Его наконец провел Эрлинг. 4:1 – Манчестер Сити унижает подопечных Микеля Артеты в битве за золото АПЛ.

Арсенал пока остается на первой позиции, однако теперь судьба чемпионства зависит от Манчестер Сити. Подопечные Пепа Гвардиолы отстают на два очка при игре в запасе. Единственным утешением для лондонцев в этой ситуации становится официальное возвращение в Лигу чемпионов – Брайтон потерял математические шансы догнать "канониров" (как и "горожан"), так что теперь никто не сможет вытеснить их из топ-4.