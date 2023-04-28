Тоттенхэм сумел спастись в домашнем матче с Манчестер Юнайтед, который был сыгран в рамках 33 тура АПЛ (2:2). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Первый же матч Тоттенхэма под руководством Райана Мейсона получился запоминающимся: "шпоры" горели 0:2, но сумели отыграться против серьёзного соперника – Педро Порро и Хын Мин Сон ответили на голы Санчо и Рашфорда.

Манчестер Юнайтед отдал победный матч Тоттенхэму – "шпоры" переродились и оформили красивый камбек

В случае с корейцем Opta подсчитала: Кейн оформил на Сона уже свой 24-й голевой пас. Ни один игрок в истории Премьер-лиги не помог своему одному конкретному партнёру забить больше голов, чем лучший бомбардир в истории лондонской команды. Такое же количество ассистов Френк Лемпард в свое время оформил на Дидье Дрогба – следующий голевой пас Кейна на Сона станет абсолютно рекордным.