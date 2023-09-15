Депутат Верховной Рады и бывший президент Говерлы Нестор Шуфрич стал фигурантом в деле о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ Владимиром Сивковичем.

"Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Сегодня происходит более 50 обысков по делу Шуфрича. Он является фигурантом дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

Коломойский получил подозрение в отмывании почти 6 миллиардов – в схемы был вовлечен Днепр

По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена", – сообщил редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

Напомним, Нестора Шуфрича в начале полномасштабной войны задерживали в Киеве за то, что он фотографировал блокпост теробороны. После допроса бывшего президента закарпатской Говерлы отпустили.

Син Шуфрича розгромив "некваліфіковані кадри" в УПЛ – згадуємо, як він подавав приклад топ-менеджменту в Говерлі