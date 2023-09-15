В результате расследования Бюро экономической безопасности Игорю Коломойскому объявили уже третье подозрение, сообщает руководитель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции Сергей Лещенко.

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Согласно документу, Коломойский подозревается:

– в организации подделки документов на перевод средств;

– в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;

– в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Отмечается, что Коломойский вместе с преступной группой легализовали 5 миллиардов 878 миллионов гривен, перечислив их на счета нескольких компаний, среди которых и оказался ФК Днепр, владельцем которого в свое время и был Игорь Валерьевич.

Напомним, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209). Сейчас бизнесмен находится в СИЗО.

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