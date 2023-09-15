Депутат Верховної Ради та колишній президент Говерли Нестор Шуфрич став фігурантом у справі щодо російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ Володимиром Сівковичем.

"Служба безпеки України затримала народного депутата Нестору Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича. Він є фігурантом справи щодо російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

Коломойський отримав підозру у відмиванні майже 6 мільярдів – в схеми був залучений Дніпро

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", – повідомив редактор Цензор.нет Юрій Бутусов.

Нагадаємо, Нестора Шуфрича на початку повномасштабної війни затримували у Києві за те, що він фотографував блокпост тероборони. Після допиту колишнього президента закарпатської Говерли відпустили.

Син Шуфрича розгромив "некваліфіковані кадри" в УПЛ – згадуємо, як він подавав приклад топ-менеджменту в Говерлі