“Я не знаю, осталось ли у Тимощука еще какое-то имущество в Украине, но этим решением мы сделали все, чтобы с Украиной его больше ничего не связывало. Мы внесли в список 56 спортсменов. Но сразу после публикации этого списка мне стали звонить коллеги и называть новые фамилии врагов Украины, причем предоставляя видеодоказательства их враждебных взглядов. Поэтому этот перечень будет однозначно расширен. Чтобы не прибавлять к нему по одной фамилии, мы соберем всех и внесем целым пакетом.

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Теперь СНБО должен промониторить всех этих спортсменов, есть ли у них какое-то имущество в Украине, имеют ли активы. Если есть – все будет заблокировано. Если нет – это будет сигнал другим поклонникам войны", – цитирует Беленюка Експрес.

Напомним, 13 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из Российской Федерации и других государств". В список наказанных вошли экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук и 55 спортсменов из России.

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