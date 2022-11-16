Андрей Шевченко и Роман Абрамович на одной трибуне

Авторитетное издание Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждает, что украинец до сих пор находится среди основателей фирмы MC Peat & Co, также принадлежащей экс-владельцу Челси Роману Абрамовичу.

Шевченко станет членом НОК Украины, – источник

Правда, согласно данным реестров Великобритании, которые есть в свободном доступе, Шевченко уволился из вышеупомянутой компании недавно, а именно 14 ноября.

MC Peat & Co была создана в 2011 году. Украинец числился в реестре в статусе резидента Великобритании. В 2015-м была основана еще одна компания – The Regeneration Group. Андрей Николаевич был ее акционером.

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