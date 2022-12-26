Виталий Миколенко традиционно попал в стартовый состав "ирисок". Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Вулверхэмптон на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Дебютная игра экс-наставника Реала и сборной Испании Хулена Лопетеги началась не очень удачно. Первый же удар стал голевым. На 7 минуте Макнилл подал угловой, 20-летний Буэно не удержал Мину, и бывший центрбек Барсы наказал. Роскошной получилась голевая атака гостей на 21-й после розыгрыша углового. Диагональ с левого фланга на Моутиньо, который перед штрафной со второго касания носком забросил во вратарскую, где Поденсе спокойно разобрался. Два стандарта превратились в голы, а больше в первом тайме и вспомнить нечего было.

Эвертон – Вулверхэмптон: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Миколенко в старте на битву аутсайдеров

Немножко красоты по-украински. Элегантно Миколенко отыграл соперника финтом у ворот "волков". К сожалению, дальше уже с подачей не сложилось. На 27 минуте Виталий выполнил все просто идеально. Блестящий длинный пас почти в 11-метровую точку, Гордон упустил супермомент, отпустив мяч. Серия курьезных ошибок. Сначала 20-летний Ходж привез в центре поля, а затем туда же совсем уж зря поторопился бежать вратарь Вулверхэмптона. Повезло, что и Эвертон не смог воспользоваться подарком. Миколенко дважды уверенно останавливает проходы Поденсе. Буэно прекрасно подал, но Диего Коста с нескольких метров не смог пробить сильнее – Пикфорд спокойно потащил.

Гуйе в моменте скоростного рывка так и не встретил никакого сопротивления, поэтому легко отдал в разрез. Гордон пробил прямо в Са, запоров еще один момент. Мопе неплохо пристрелялся метров с 20. И снова Миколенко. Тянет защитник сборной Украины мяч, Гордон продолжает атаку, Энтони и на этот раз завозился, упустив возможность пробить в пределах штрафной. Довольно равный первый тайм, однако моменты "ирисок" все же немного поострее (0,7 xG против 0,51) с преимуществом по ударам (4:3), в том числе в створ ворот (4:2). Миколенко, который на старте поединка допускал многовато потерь, затем исправился и неплохо продолжил на обеих половинах поля (5 возвратов мяча, парочка острых моментов и прикрытый фланг).

После перерыва экс-динамовец продолжает перспективно двигать мяч поближе к владениям Са. Ивоби мог забивать из офсайда, но прямолинейно пробил в голкипера. Буэно к классному пасу добавил мощный удар метров с 15 – Пикфорд не без проблем парировал. Лопетеги провел тройную замену на 60 минуте, усадив на скамейку двух самых молодых стартеров и корейца Хванга. Килман, принимавший украинское гражданство, но не заигравший за нашу сборную, заработал свою первую желтую карточку в сезоне. Макс высоко задранной ногой врезал по голове игроку Эвертона. Это могла быть и красная, но Крейг Поусон пожалел украинца. Невеш грубо влетел в Миколенко. Это еще одна желтая карточка.

Грей со штрафного минимально перекрутил. Са ошибся на выходе. Однако Гордон и Годфри не смогли попасть в пустые ворота. Миколенко с лета приложился. Получилось не очень прицельно. Еще один острый стандарт Грея, который подал в центр, но Тарковски не смог акцентировано пробить, выполнив что-то похожее на скидку в никуда. Хозяева контролировали мяч, будто играя в меньшинстве, но на 90+4 пропустили сами. Сыграли джокеры Лопетеги. Вышедший на замену Адама Траоре проехался с ветерком по зоне Миколенко (защитники ливерпульцев помчались вперед, хавбеки также не успели подстраховать). Айт-Нури замкнул наброс испанца. В итоге Вулверхэмптон выбрался с последней строчки, набрав 13 баллов, но остался в зоне вылета на 18 месте. У "ирисок" – 14 очков и 17 строчка.