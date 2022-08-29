"Очень тяжелая игра, нам нужно было победить. Праздник у нашего клуба, у Донецка – День шахтера. Да и ничья в прошлом туре на нас немножко давила.

Шахтер – Кривбасс – 1:0 – видео гола и обзор первой победы Йовичевича в УПЛ во главе "горняков"

Сбросил груз с плеч, после нереализованных моментов чувствовал ответственность на себе из-за того, что не смог забить. В этом забитом мяче – все мои эмоции.

Этот гол хотел бы посвятить Вите Корниенко, потому что пока не знаю, что у него за травма, но крик звучал жутко. Наша команда с ним и желает ему скорейшего восстановления. Все наши мысли с ним", – сказал Бондаренко в комментарии после матча.

Напомним, Шахтер в матче 2-го тура УПЛ минимально одолел Кривбасс и потерял двух игроков основы – травмы получили Виктор Корниенко и Сергей Кривцов.

УПЛ: Шахтер в большинстве вырвал победу над Кривбассом – первый гол родился в страшных муках и после жуткой травмы