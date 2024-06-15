Полесье в официальном Telegram-канале сообщило, что клуб расторг контракт с Артемом Шабановым по обоюдному согласию.

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Бывший защитник Динамо присоединился к житомирскому клубу летом прошлого года. "За год в команде Артем успел стать лидером раздевалки и любимцем житомирских болельщиков. С первых матчей игрок сумел продемонстрировать все лучшие качества на поле и стать безоговорочным игроком основного состава. ФК Полесье благодарит футболиста за отличный сезон и весомый вклад в итоговое 5-е место команды в сезоне", – говорится в сообщении.

За Полесье Шабанов сыграл в 26 матчах (24 в УПЛ и еще 2 – в Кубке Украины), но результативными действиями не отличался.

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