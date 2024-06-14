Полузащитник Черноморца Артур Авагимян предметно интересует СК Днепр-1, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

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По информации источника, "спортклубовцы" видят в 27-летнем вингере замену Александру Пихаленку и уже несколько раз обращались в одесский клуб по поводу трансфера. Отмечается, что до покупки Пихаленка Динамо рассматривало Артура как возможную опцию и в случае продажи Шапаренко киевляне могут вернуться к кейсу Авагимяна.

Кроме вышеупомянутых команд Артура хотят видеть у себя ЛНЗ, Колос, Карпаты и Заря, однако конкретных предложений от этих клубов пока не поступало. Пытается сохранить "одесского Месси" и Черноморец, который ведет переговоры на этот счет с Александрией.

Напомним, Авагимян – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Мариуполь, киевский Арсенал, Черноморец, Александрию и армянский Алашкерт. Его контракт с командой Руслана Ротаня действует до лета 2025 года, а аренда в коллективе Романа Григорчука – до 30 июня 2024-го. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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