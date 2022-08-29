Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко поділився враженнями від переможного матчу з Кривбасом (1:0) у 2-му турі УПЛ.

"Дуже важка гра, нам треба було перемогти. Свято у нашого клубу, у Донецка – День шахтаря. Та й нічия в минулому турі на нас трошки тиснула.

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Скинув тягар з плеч, після нереалізованих моментів відчував відповідальність на собі через те, що не зміг забити. У цьому забитому м'ячі – всі мої емоції.

Цей гол хотів би присвятити Віті Корнієнку, тому що поки не знаю, що у нього за травма, але крик звучав моторошно. Наша команда з ним і бажає йому швидкого відновлення. Всі наші думки з ним", – сказав Бондаренко у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Шахтар у матчі 2-го туру УПЛ мінімально здолав Кривбас і втратив двох гравців основи – травм зазнали Віктор Корнієнко і Сергій Кривцов.

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