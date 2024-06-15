На войне с Россией погиб отец игрока Металлиста
19:23 - Читати українською
Кровопролитная война с россиянами продолжает забирать жизни лучших.
Защищая Украину, умер отец игрока Металлиста Романа Горенко – Александр, сообщает Telegram-канал харьковского клуба.
Украинский футболист погиб на войне с Россией
Блогер и генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник в своем Telegram-канале поделился номером карточки для помощи семье Горенко – средства собирает игрок Металлиста Владислав Рыбак.
Добавим, что Роман Горенко является воспитанником Металлиста – хавбек успел сыграть в 7 матчах Первой лиги в прошлом сезоне.
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