Поляки и нидерландцы встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Польша – Нидерланды стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Польша – Нидерланды: анонс матча Евро-2024

Польша попала в тяжелую группу, где выступает аутсайдером. К тому же в первом матче "Кадра" не рассчитывает на своего травмированного капитана Роберта Левандовски. Зато в старте выходит этнический украинец Тарас Романчук, который забил нашей сборной в спарринге.

Стартовые составы команд

Польша: Щенсны – Беднарек, Саламон, Кивиор – Франковски, Зелиньски, Романчук, Залевски – Урбаньски, Букса, С. Шиманьски.

Запасные: Скорупски, Булка, Давидович, Валюкевич, Петровски, Свидерски, Модер, Левандовски, Гросицки, Пухач, Д. Шиманьски, Берешиньски, Пентек, Слиш, Скураш.

Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Верман – Симонс, Депай, Гакпо.

Запасные: Бейлов, Флеккен, Геертрюйда, де Лигт, Вейналдум, Вегхорст, Фримпонг, ван де Вен, Блинд, Мален, Маатсен, Зиркзее, Бергвейн, Гравенберх.

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