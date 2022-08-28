Шахтер выцарапал победу в матче 2-го тура против Кривбасса. Смотрите видео голов и обзор поединка Шахтер – Кривбасс на Футбол 24.

"Горняки" на старте поединка вышли вперед, но гол Матвиенко отменили из-за положения вне игры. В середине первого тайма классный шанс упустил Бондаренко – Артем пробил мимо дальней стойки. Кривбасс ответил острым ударом Устименко и добиванием Волошина – защитники Шахтера не доиграли момент, но Назар пробил мимо ворот.

УПЛ: Шахтер в большинстве вырвал победу над Кривбассом – первый гол родился в страшных муках и после жуткой травмы

Во втором тайме Шахтер создавал больше остроты из стандартных положений. Семенов классно пробил в нижний угол, но Трубин потянул этот выстрел. "Горняки" имели спорный момент после прострела Корниенко – Бондаренко и Судаков упали в штрафной, но арбитры не заметили нарушения правил. Победу Шахтеру таки принес Бонадренко, сумевший запереть подачу Мудрика со штрафного.

"Горняки" набрали 4 очка после 2 туров и поднялись на 4 место, Кривбасс из 0 пунктов остался последним.