Защитник Шахтера Виктор Корниенко намекнул, что еще не скоро вернется на футбольное поле.

"Спасибо всем за поддержку – благодаря всем вашим словам мне становится легче. Впереди много работы-восстановления.

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Я постараюсь как можно быстрее справиться с этой миссией и вернуться еще сильнее.

Самое главное – хочу поздравить всех с победой в такой особенный день. С Днем шахтера. Донецк. Слава Украине", – написал Корниенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Виктор вышел на замену во втором тайме и уже через несколько минут столкнулся с Дмитрием Хомченовским – от его криков вздрогнул весь стадион. Врачи долго колдовали над Корниенко, а затем вывезли его с поля на специальном реанимобиле. Судя по эпизоду, у Корниенко травма колена. Срок и серьезность повреждения будут определены позже.

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