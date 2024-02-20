Как и сообщалось ранее, Дмитрий Михайленко и Юрий Мороз получили должности в молодежных сборных Украины. Михайленко будет работать со сборными U-19 и U-18, а Мороз – с командами U-17 и U-16, сообщает официальный сайт УАФ.

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Это не все перестановки. Главным тренером женской сборной Украины назначен Владимир Пятенко, а Наталья Игнатович возглавила женскую сборную Украины U-19.

Отметим, что во главе команды U-19 Дмитрий Михайленко заменил Олега Кузнецова, с которым не продлили контракт. Юрий Мороз в сборной U-17 стал преемником Владимира Езерского, который уже вошел в тренерский штаб Мирона Маркевича в Карпатах.

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