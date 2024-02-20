Як і повідомлялось раніше, Дмитро Михайленко та Юрій Мороз отримали посади в молодіжних збірних України. Михайленко працюватиме зі збірними U-19 та U-18, а Мороз – із командами U-17 та U-16, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Це не всі перестановки. Головним тренером жіночої збірної України призначений Володимир Пятенко, а Наталія Ігнатович очолила жіночу збірну України U-19.

Зазначимо, що на чолі команди U-19 Дмитро Михайленко замінив Олега Кузнєцова, з яким не продовжили контракт. Юрій Мороз у збірній U-17 став наступником Володимира Єзерського, який вже увійшов до тренерського штабу Мирона Маркевича у Карпатах.

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