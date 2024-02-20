Исполком УАФ переизбрал всех председателей комитетов и их заместителей.

Сегодня, 20 февраля, Исполком УАФ прекратил полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ, сообщает официальный сайт ассоциации.

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После этого Исполком по предложению президента УАФ Андрея Шевченко избрал председателей следующих постоянных комитетов:

– комитета национальных сборных команд – Андрей Шевченко;

– комитета профессионального футбола – Олег Лужный;

– комитета детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;

– комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований – Андрей Таран;

– комитета арбитров – Екатерина Монзуль;

– комитета развития футбола – Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);

– комитета по вопросам статуса и трансфера футболистов – Евгения Ершова;

– спортивно-медицинского комитета – Максим Перебийнис;

– комитета по аттестации футбольных клубов – Виктор Бессмертный;

– комитета по этике и честной игре – Франческо Баранка.

Председателям постоянных комитетов поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу комитетов.

Также на Исполкоме были рассмотрены разработанные Министерством молодежи и спорта Украины дополнительные меры безопасности для организации и проведения в Украине чемпионатов, кубков, всеукраинских соревнований среди различных возрастных групп в условиях военного положения и внесены соответствующие изменения в регламенты текущих футбольных соревнований в части допуска болельщиков.

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