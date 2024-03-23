Олімпійська збірна України вже зараз може оцінити, з ким матиме справу на Іграх в Парижі.

Жеребкування відправило команду Ротаня в одну групу з Аргентиною, яка буде серед фаворитів турніру.

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"Альбіселесте" підтверджують цей статус, яскраво обігравши Мексику U-23 з рахунком 4:2 у спарингу. Окрасою поєдинку став гол Матіаса Суле. Нападник аргентинців майстерним дотиком переправив у дев'ятку простріл партнера.

20-річний Суле належить Ювентусу, але проводить яскравий сезон у оренді за Фрозіноне – 10 голів+2 асисти у 30 матчах. У складі аргентинців вистачає статусних гравців, наприклад, "дорослий" чемпіон світу Тьяго Альмада. "Альбіселесте" стануть останнім суперником України на груповому етапі Олімпіади.

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