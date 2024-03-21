Накануне сборная Украины узнала соперников в групповом турнире футбольной Олимпиады-2024. Одним из оппонентов "сине-желтых" станет сборная Аргентины, за которую, вполне вероятно, сыграет Лионель Месси.

"Группа выпала достаточно сильная, впрочем, на Олимпиаде слабых команд и не бывает. Аргентина не нуждается в рекомендациях, это один из главных фаворитов турнира, еще и, скорее всего, с Месси в составе.

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С Марокко вскоре играет наша молодежная сборная, поэтому увидим потенциал африканцев. Но все знают, какими щедрыми на таланты являются команды из этого региона. Свежий пример – выступление национальной сборной Марокко на последнем чемпионате мира. Что касается третьей команды Азии, то, может, это будет Япония, с которой нам предстоит встретиться в ближайшее время?

С сегодняшнего дня начинаем готовиться к форуму. Чтобы достойно показать себя, нашу страну и пытаться достичь высоких целей. Сегодня никто не может сказать, какие именно футболисты поедут на этот турнир. Все вы знаете, что Олимпийские игры будут проходить не в даты ФИФА, а это означает, что клубы могут не отпускать своих игроков.

Мы говорили на эту тему с президентом УАФ Андреем Шевченко, и он сказал, что будет помогать в процессе диалога с клубами. От себя отмечу, что я уверен, что, по крайней мере, наши клубы в очередной раз проявят свою патриотическую позицию. Она очень важна именно в это время, а Шахтер, Динамо и другие украинские команды всегда работали на интересы нашей страны", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории сыграет на Олимпиаде. Это стало возможным благодаря выходу в полуфинал молодежного чемпионата Европы-2023. В плей-офф Олимпийских игр в Париже выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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