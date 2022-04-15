Федерация футбола Италии на своем официальном сайте сообщила, что приняла нашу команду и предоставила базу в Коверчиано для как можно лучшей подготовки.

Кузнецов объявил заявку сборной Украины U-17 на матчи за путевку на Евро-2022

Вчера (14 апреля) тренер итальянцев лично ездил на границу Украины и Венгрии, чтобы забрать делегацию "сине-желтых". Автобус также останавливался в Будапеште и Загребе, где последние недели давали убежище некоторым игрокам. Второй этап отбора начался еще 23 марта и уже завершился для остальных групп, однако сборной Украины U-17 предоставили дополнительное время для подготовки. Россию дисквалифицировали в рамках общего решения УЕФА по командам страны-оккупанта.

Добавим, что соперниками ребят Олега Кузнецова в отборе станут Косово (20 апреля), Польша (23-го) и как раз Италия (26-го), принимающая все матчи группы 6. В случае выхода с первого места "сине-желтые" попадут в группу А финального этапа, в которой уже есть Израиль, Германия и Люксембург.

Вторая строчка позволит попасть в квартет B (Франция, Нидерланды, Болгария), но для этого нужно добыть лучшие показатели, чем у Венгрии (1 очко, разница мячей -2). Финальный турнир пройдет с 16 мая по 1 июня в Израиле.

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