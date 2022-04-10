Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов определился со списком игроков, которые будут бороться за путевку на Евро-2022.

В расположении юношеской сборной Украины ждут 20 игроков, которые будут готовиться к матчам элит-раунда отбора Евро-2022, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вратари: Давид Фесюк, Владислав Кравец.

Защитники: Данил Билоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба, Николай Огарков, Марьян Бац, Степан Лысенко.

Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец, Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко.

Нападающие: Никита Дзень, Андрей Фирман, Влад Нагрудный.

Добавим, что матчи элит-раунда пройдут с 20 по 26 апреля. Соперниками Украины станут Италия, Польша и Косово. При выходе с первого места "сине-желтые" попадут в группу А, в которой уже есть Израиль, Германия и Люксембург.

Вторая ступенька позволит попасть в квартет B (Франция, Нидерланды, Болгария), но для этого нужно получить лучшие показатели, чем у Венгрии (1 очко, разница мячей -2). Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня в Израиле.

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