Кузнецов объявил заявку сборной Украины U-17 на матчи за путевку на Евро-2022
Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов определился со списком игроков, которые будут бороться за путевку на Евро-2022.
В расположении юношеской сборной Украины ждут 20 игроков, которые будут готовиться к матчам элит-раунда отбора Евро-2022, сообщает официальный сайт УАФ.
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Вратари: Давид Фесюк, Владислав Кравец.
Защитники: Данил Билоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба, Николай Огарков, Марьян Бац, Степан Лысенко.
Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец, Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко.
Нападающие: Никита Дзень, Андрей Фирман, Влад Нагрудный.
Добавим, что матчи элит-раунда пройдут с 20 по 26 апреля. Соперниками Украины станут Италия, Польша и Косово. При выходе с первого места "сине-желтые" попадут в группу А, в которой уже есть Израиль, Германия и Люксембург.
Вторая ступенька позволит попасть в квартет B (Франция, Нидерланды, Болгария), но для этого нужно получить лучшие показатели, чем у Венгрии (1 очко, разница мячей -2). Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня в Израиле.
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