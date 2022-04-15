Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті повідомила, що прийняла нашу команду і надала базу у Коверчіано для якомога кращої підготовки.

Кузнєцов оголосив заявку збірної України U-17 на матчі за путівку на Євро-2022

Вчора (14 квітня) тренер італійців особисто їздив на кордон України і Угорщини, щоб забрати делегацію "синьо-жовтих". Автобус також зупинявся у Будапешті та Загребі, де упродовж останніх тижнів давали прихисток деяким гравцям. Другий етап відбору розпочався ще 23 березня і вже завершився для решти груп, однак збірній України U-17 надали додатковий час для підготовки. Натомість Росію дискваліфікували в рамках загального рішення УЄФА щодо команд країни-окупанта.

Додамо, що суперниками хлопців Олега Кузнєцова у відборі стануть Косово (20 квітня), Польща (23-го) і якраз Італія (26-го), яка приймає усі матчі групи 6. У разі виходу з першого місця "синьо-жовті" потраплять до групи А фінального етапу, в якій уже є Ізраїль, Німеччина та Люксембург.

Друга сходинка дозволить потрапити до квартету B (Франція, Нідерланди, Болгарія), але для цього потрібно здобути кращі показники, ніж в Угорщини (1 очко, різниця м'ячів -2). Фінальний турнір проходитиме з 16 травня по 1 червня в Ізраїлі.

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