Збірна України нарешті отримала точні дати, коли відбудеться поєдинок за можливість вийти на ЧС-2022 з Шотландією та ймовірний матч з Уельсом.

Поєдинок Шотландія – Україна в рамках півфіналу плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022 офіційно призначений на 1 червня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом 5 червня. Саме в цій грі стане відоме ім'я останнього учасника ЧС-2022 від Європи.

Додамо, що матч Шотландія – Україна мав відбутись ще 24 березня, проте був перенесений через війну, які розпочали рашисти проти нашої країни. Російські ж команди відсторонили від участі під егідою ФІФА та УЄФА.

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