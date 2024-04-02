Мартинес также намекнул на то, что несколько других чемпионов мира также заинтересованы в поездке на Олимпиаду. Среди них – Кристиан Ромеро и Николас Отаменди.

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"У меня ещё не было возможности поговорить с Маскерано. Но очевидно, что, будучи вратарем национальной сборной, у меня есть мечта сыграть за Аргентину на Олимпиаде. Но я сейчас об этом не думаю, все мои мысли связаны с Астон Виллой, борьбой за попадание в Лигу чемпионов и борьбой за Лигу конференций. Также летом мне предстоит сыграть на Копа Америка.

Но, как мне подтверждали многие игроки: если Хавьер и хочет, чтобы мы были доступны, то мы будем доступны. Очевидно, что национальная сборная должна цениться выше клубов. Для нас представлять свою страну – предмет гордости. Кути [Ромеро] и Ота [Отменди] хотят поехать, я тоже хочу поехать. Многие ребята хотят поехать на Олимпиаду", – цитирует Мартинеса Ole.

Напомним, что Аргентина попала в одну группу с командой Украины Руслана Ротаня.

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