Товарищеский матч 25 марта 2024

Япония U-23 – Украина U-23 – 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

Стартовый состав сборной Украины U-23: Фесюн – Сыч, Боль, Дидык, Мартынюк – Желизко, Сигеев, Шостак – Назаренко, Шулянский – Кухаревич.

Команда Руслана Ротаня готовится к Олимпиаде в Париже. Поединок против Японии U-23, который стартовал в 12:15 по киевскому времени, стал первым матчем в истории Олимпийской сборной Украины.

Япония U-23 – Украина U-23: онлайн-видеотрансляция исторического матча

Руслан Ротань по разным причинам имел очень ограниченный состав. Главных героев Евро-2023 в распоряжении тренера не было – кто-то имел проблемы со здоровьем, кто-то уехал в молодежную сборную, а кто-то борется за выход на Евро-2024 в составе национальной команды.

Первый момент в поединке, который проходил под ливнем, создали японцы. На 5-й минуте Фесюн попал под прессинг соперника, поспешно выбил мяч, но удар по воротам кипера Колоса был неточным. Впоследствии Фесюн отразил перед собой удар из пределов штрафной, а Желизко заблокировал потенциально опасный прострел. От "сине-желтых" остроты не было. Лишь на 19-й минуте Назаренко едва не воспользовался несогласованностью кипера и защитника, но не успел к мячу.

Снова вступил в игру Фесюн, отбив мяч после удара со штрафного. Угловой, наш кипер снова выбил мяч, а Мацуки оказался первым на подборе и попал в перекладину. И снова момент у ворот "сине-желтых" – после ошибки в обороне очередному удару японцев немного не хватило точности. На последних секундах тайма навес Сыча едва не стал голевым – мяч срезался, но кипер Японии дотянулся и перевел на угловой. Едва ли не лучший момент Украины в первом тайме, который завершился нулями.

На старте второй половины едва не забил Араки. Очередной сейв выдал Фесюн, который потянул удар в дальний угол. Но тут же Украина таки пропустила. Подача углового, мяч после первого удара попал в перекладину, но Сато оказался первым на добивании и буквально занес его в ворота. 1:0. Здесь уже Фесюн, который провел очень приличный матч, был бессилен.

Руслан Ротань провел ряд замен, но остроты в атаке это не добавило. Зато забили японцы. На 76-й минуте серия ошибок в обороне завершилась точным ударом Танаки в дальний угол. Ермаков, который на тот момент уже защищал наши ворота, заменив Фесюна, спасти не смог. Этот гол стал последним в матче. 2:0 – справедливая победа Японии U-23. Украина в своем дебютном матче Олимпийской команды не смогла забить хотя бы гол.

Напомним, Украина и Япония еще могут встретиться на Олимпиаде в Париже. "Сине-желтые" получили путевку на Игры благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023. Команда Руслана Ротаня попала в группу B, где ее соперниками станут Аргентина, Марокко и одна из команд Азии. Не исключено, что ею станет именно Япония U-23, которая продолжает бороться за путевку (отбор в Азии еще не завершен).