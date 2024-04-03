Збірна України виступить на серйозному турнірі перед Олімпіадою – європейський гранд серед суперників Ротаня
Олімпійська збірна України матиме якісну підготовку перед поїздкою на Ігри у Франції.
Команда Руслана Ротаня в червні виступить на товариському міжнародному турнірі серед команд U-23 у Франції. Це буде ювілейний, 50-й розіграш даних змагань, інформує прес-служба УАФ.
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10 учасників поділені на 2 групи по 5 команд. Після завершення першого етапу збірні однієї групи зійдуться з іншою у "фіналах" за остаточний розподіл місць – перше з першим, друге з другим, третє з третім і т. д. Збірна України потрапила у квінтет В, де зустрінеться з Італією, Єгиптом, Панамою та Японією. У групі А – Кот-д’Івуар, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Корея, Франція.
Календар групи збірної України:
04.06.2024
Італія – Японія (16:00 за Києвом)
Єгипет – Україна (19:00)
06.06.2024
Україна – Італія (16:00)
Єгипет – Панама (19:00)
08.06.2024
Японія – Єгипет (15:00)
Україна – Панама (18:30)
10.06.2024
Україна – Японія (15:30)
Італія – Панама (19:15)
12.06.2024
Японія – Панама (15:30)
Італія – Єгипет (19:15)
Нагадаємо, Україна вперше виступить на футбольному турнірі Олімпіади. "Синьо-жовті" кваліфікувалася на Ігри в Парижі завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023 U-21. Футбольний турнір відбудеться з 24 липня по 10 серпня на семи французьких стадіонах. Збірна України потрапила в групу В до Аргентини, Марокко і третьої команди азійської кваліфікації. На Олімпіаду поїдуть футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року, але кожна збірна має право на три винятки.
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