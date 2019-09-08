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Сборная Украины U-19 уступила Румынии в спарринге

17:49 28 Читати українською
Сборная Украины U-19 уступила Румынии в спарринге
Украина (U-19) – Румыния (U-19) / Фото УАФ

Подопечные Олега Кузнецова не нашли достаточно аргументов в товарищеском поединке с румынами.

Товарищеский матч

Украина (U-19) – Румыния (U-19) – 1:3

Голы: Гирный, 51 – 57, 85, 90+3 (пен.).

Украина (стартовый состав): Моргун, Снисар, Хондак, Драмбаев, Аусси, Михайленко, Гудзинский, Батагов, Шулянський, Духота, Библик.

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"Сине-желтые" открыли счет в начале второго тайма, но удержать преимущество не смогли. Соперник трижды отличился в воротах украинцев до финального свистка.

Команда Олега Кузнецова готовится к квалификации Евро-2020 (U-19), матчи которой пройдут 13-го, 16-го и 19 ноября. Соперниками Украины (U-19) в борьбе за путевки в элит-раунд соревнований будут сборные Швеции, Словении и Эстонии.

Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина

blog_ava
Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина
15:33
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Сборная Украины Румыния Румыния Товарищеские матчи Олег Кузнецов Олег Кузнецов Украина U-19 Украина U-19 Товарищеские матчи
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