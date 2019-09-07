Литва – Украина – видео голов

Украина встречается с Литвой в 5 туре отбора Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Литва – Украина.

Подопечные Андрея Шевченко уже на 7-й минуте открыли счет. Александр Зинченко после изящной передачи Марлоса сумел избежать оффсайда и отправил мяч в сетку ворот.

Литва – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Уже на 28-й хивлини экс-бразилец сам перехватил мяч на границе штрафной площадки и удвоил преимущество "желто-синих".

Литва – Украина: видео гола Зинченко:

Литва – Украина: видео гола Марлоса: