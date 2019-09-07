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Литва – Украина – видео голов

19:36 491 Читати українською
Литва – Украина – видео голов
Литва – Украина – видео голов и обзор матча

Украина встречается с Литвой в 5 туре отбора Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Литва – Украина.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос

Подопечные Андрея Шевченко уже на 7-й минуте открыли счет. Александр Зинченко после изящной передачи Марлоса сумел избежать оффсайда и отправил мяч в сетку ворот.

Литва – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Уже на 28-й хивлини экс-бразилец сам перехватил мяч на границе штрафной площадки и удвоил преимущество "желто-синих".

Литва – Украина: видео гола Зинченко:

Литва – Украина: видео гола Марлоса:

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Теги
Евро-2020 Литва - Украина Украина Украина Видеоновости Литва Литва
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