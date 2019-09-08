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Збірна України U-19 поступилась Румунії у спарингу

17:43 152 Читать на русском
Збірна України U-19 поступилась Румунії у спарингу
Україна (U-19) — Румунія (U-19) / Фото УАФ

Підопічні Олега Кузнецова не знайшли достатньо аргументів у товариському поєдинку з румунами.

Товариський матч

Україна (U-19) — Румунія (U-19) — 1:3

Голи: Гірний,51 — 57, 85, 90+3 (пен.).

Україна (стартовий склад): Моргун, Снісар, Хондак, Драмбаєв, Ауссі, Михайленко, Гудзинський, Батагов, Шулянський, Духота, Біблик.

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"Синьо-жовті" відкрили рахунок на початку другого тайму, але втримати перевагу не змогли. Суперник тричі відзначився у воротах українців до фінального свистка.

Команда Олега Кузнецова готується до кваліфікації Євро-2020 (U-19), матчі якої відбудуться 13-го, 16-го й 19 листопада. Суперниками України (U-19) у боротьбі за путівки до еліт-раунду змагань будуть збірні Швеції, Словенії та Естонії.

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