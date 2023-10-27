Женский футбол, Лига наций, 3-й тур дивизиона В

Группа 3

Греция – Украина – 2:1

Голы: Марку, 36, Спиридониду, 76 – Калинина, 3

Украина в предыдущих турах против Польши и Сербии не набрала ни одного очка, но Греция уступала еще хуже. История очных противостояний также была на стороне "сине-желтых" – 4 победы в 4 матчах, последние 2 разгромные.

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Старт встречи оправдал прогнозы. Уже на 3-й минуте Калинина выскочила из-за спин защитниц и метко пробила между ног голкиперки. Подопечные Владимира Пятенко расслабились, за что поплатились до перерыва. Штрафной из центра поля долетел до головы Марку, которая попала точно под стойку.

Во втором тайме Украина зажала соперниц на своей половине, однако забить не удавалось. Греция же вышла вперед чуть ли не при первой возможности. На 76-й минуте хозяйки разорвали наш правый фланг, и Спиридониду с нескольких метров расстреляла ворота. "Сине-желтые" не смогли отыграться, хотя добавили аж 10 минут.

1:2 – отличная серия встреч с Грецией испорчена. Украинкам вряд ли удастся побороться за повышение, но 31 октября необходимо брать реванш, чтобы иметь шансы избежать понижения в дивизион С.

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