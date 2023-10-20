Бавария, ПСЖ и обидчицы украинок в "группе смерти" – результаты жеребьевки группового этапа женской Лиги чемпионов
Церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов среди женщин сезона 2023/24 состоялась 20 сентября в Ньоне.
Поскольку женский формат Лиги чемпионов предусматривает начало плей-офф со стадии четвертьфиналов, турнир проводят в другие календарные рамки. В частности, до середины октября продолжается квалификация, а групповой этап стартует аж в ноябре.
Ворскла вылетела из женской Лиги чемпионов – второе разгромное поражение от Ромы, "дубль" из автоголов
16 команд, пробившихся в основной раунд женской ЛЧ, сегодня распределили на четыре группы. Выбившая полтавскую Ворсклу итальянская Рома попала в "группу смерти". Соперницами "волчиц" стали Бавария, ПСЖ и Аякс. Парижу, от которого пострадал Кривбасс, тоже не повезло – придется конкурировать с Реалом и Челси. Квартеты с обидчицами украинок – самые интересные в нынешнем розыгрыше.