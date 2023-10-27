Наши девушки феерично победили соперниц из Люксембурга (6:0) в борьбе за попадание на чемпионат Европы. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Евро-2024 WU-19, лига В, група 4, 2-й раунд отборау

Украина WU-19 – Люксембург WU-19 – 6:0

Голы: Птицына, 11, 52, Невар, 14, Федоренко, 60, 68, Сербук, 90

Женская сборная Украины разгромила Армению в квалификации на молодежное Евро-2024

Молодежная сборная Украины во втором матче квалификации на женское Евро-2024 разгромила Люксембург, повторив результат первого матча с Арменией. После первого тайма "сине-желтые" вели 2:0, хотя нанесли по воротам соперника 12 ударов. В перерыве подопечные Натальи Игнатович настроили свой прицел и отгрузили в ворота Люксембурга еще четыре сухих гола. Интересно, что за весь матч соперницы не смогли нанести ни одного удара по нашим воротам.

Победа принесла Украине 6 очков и закрепила на первой строчке турнирной таблицы. Следующий поединок наши девушки проведут против сборной Северной Македонии 27 октября (начало в 13:00 по Киеву).

Напомним, команды, которые займут четвертые места в своих группах в Лиге А, продолжат сезон во втором раунде в Лиге В. Посев участников перед вторым раундом будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде. По итогам второго раунда Лиги А определятся семь команд, которые присоединятся к Литве в финальной стадии Евро-2024.

В Лиге B 23 команды будут бороться за выход в Лигу А в шести группах. Победители групп и обладатель второго места с лучшим результатом против команд, которые займут первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион. Литва также участвует в соревнованиях, несмотря на прямую путевку в финальную часть, которая принадлежит ей как хозяину.

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